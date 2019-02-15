Коренные жители Камчатки пожаловались Путину на запрет ловить рыбу

Представители Коренных малочисленных народов Севера (КМНС) написали письмо президенту России Владимиру Путину с жалобой на запрет рыбной ловли от Северо-восточного территориального управления Росрыболовства. Лов рыбы является частью их традиционного образа жизни, сообщает портал «Кам 24».

«Объемы, которые представителям коренных народов разрешают выловить в год, на самом деле небольшие. Это примерно 100 килограммов лосося, столько же корюшки, 200 килограммов наваги и камбалы, иногда выделяют около полутора десятков килограммов палтуса и мойвы», — посетовал старейшина объединения Константин Гордеев.

По его словам, отказ обосновали тем, что жители стойбища Эрвэн, которое находится на берегу Охотского моря в Усть-Большерецком районе края, прописаны в других районах. По его мнению, это основание является незаконным, а чиновники «намеренно превращают аборигенов в изгоев» и создают в регионе конфликтные ситуации.

«В свете этого запрета, представители коренных народов будут вынуждены выйти на водоемы, согласно своим традициям и образу жизни, вследствие чего будут подвергнуты притеснениям со стороны правоохранительных органов. Будет изыматься улов, который является традиционным питанием, а также орудия лова, лодки и другое имущество», — говорится в письме президенту.

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