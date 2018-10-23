Экономный начальник шесть лет оставлял камчатских оленеводов без зарплаты

На Камчатке генеральный директор оленеводческого предприятия ООО «СХА Дружба» шесть лет не выплачивал своим сотрудникам зарплату и накопил перед ними долгов на 10 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, с января 2012-го по декабрь 2017 года руководитель фирмы намеренно, «из корыстной и иной личной заинтересованности», не платил деньги 32 своим подчиненным — заместителю директора по оленеводству, оленеводу-бригадиру и оленеводам. Следствие пришло к выводу, что деньги у компании были. Часть сэкономленных на сотрудниках средств гендиректор оставлял себе, другую — вкладывал в бизнес.

Против мужчины возбуждено дело о невыплате заработной платы ( часть 2 статьи 145.1 УК).

Это уже второе дело в отношении директора предприятия. Ранее следователи установили, что с января 2015-го по декабрь 2017 года он не выплатил 6,5 миллиона рублей восьми работникам. Уголовные дела объединены в одно производство.

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