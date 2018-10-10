В Приамурье педиатру выдали зарплату мешком с монетами

Участковый врач-педиатр детской поликлиники города Зея Амурской области Тамара Голубцова получила часть зарплаты за сентябрь монетами, сообщила «Амурская правда».

Женщине должны были выплатить 57 тысяч рублей. 21 тысячу ей дали купюрами, остальные 36 — двумя мешками с десятирублевками общим весом в 35 килограммов. В кассе ей сказали, что новое руководство распорядилось специально заказать в банке монеты для тех, кто не захотел оформлять зарплатные карты и предпочитает получать деньги наличными.

От увиденного 69-летний врач разрыдалась. «Сорок четвертый год работаю участковым врачом, 16 главных врачей пережила. Такого позора еще никогда не испытывала», — сказала Голубцова. Отвезти мешки домой ей помог водитель скорой.

В региональном Минздраве изданию сообщили, что касса больницы выдала зарплаты тем номиналом, что был в банке на тот момент, и никаких нарушений не было.

Узнав об инциденте, губернатор Амурской области распорядился разобраться в ситуации и предложил выдать главврачу поликлиники зарплату так же — монетами.

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