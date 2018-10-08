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Россиянка поехала на «Поле чудес» ради рентген-аппарата для своей больницы

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Врач-лаборантка волгоградской поликлиники №4 Валентина Нелипа приехала на программу «Поле чудес» и попросила у ведущего Леонида Якубовича новый рентген-аппарат в свой кабинет, передает «Радио Свобода».

«Работаю в поликлинике, где фонтаны у входа, где розы цветут. И сделала это все городская администрация. Но, к сожалению, или к счастью, они в моем кабинете рентгенологии ни разу не были», — рассказала в прямом эфире женщина с 50-летним стажем работы. Она пояснила, что стены в кабинете требуют ремонта, а рентген-аппарат «жужжит и даже иногда стреляет, искрится».

В интервью изданию она пояснила, что рентген-аппарат, на который она пожаловалась, выпустили в 1986 году. Денег на новый, по ее словам, в администрации больницы не выделили. «А прием больных тут идет круглосуточно. Много пожилых людей приходит. Приходится их отправлять на четвертый этаж, где новый аппарат стоит», — рассказала лаборантка. В объяснительной записке руководству она отчиталась, что выступила на телеканале «спонтанно, без согласования с главврачом».

В пресс-службе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова заверили, что аппарат Нелипы исправен, а на работы по ремонту в поликлинике, которые ведутся в плановом режиме, в 2014 году было выделено более девяти миллионов рублей.

5 октября сообщалось, что 20-летняя жительница Тамбова скончалась после проведения операции по удалению миндалин. Девушка жаловалась на боль в горле, отек горла и высокую температуру, но врачи не стали осматривать ее повторно. Когда открылось кровотечение, спасти ее не смогли. По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

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