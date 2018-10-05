Молодая россиянка умерла после удаления миндалин

Жительница Тамбова скончалась после проведения операции по удалению миндалин в городской клинической больнице №3. По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

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Как рассказала «Ленте.ру» мать погибшей, 20-летняя девушка поступила в больницу с хроническим тонзиллитом. 12 июля ей удалили миндалины. Врачи заверили мать пациентки, что операция прошла без осложнений, однако девушка начала жаловаться на боль в горле, отек горла и высокую температуру. Когда женщина поинтересовалась, можно ли осмотреть дочь повторно, ей ответили, что «так и должно быть», и упрекнули в том, что пациентка «сама не старается».

17 июля у девушки открылось кровотечение глоточных артерий. Произошла остановка сердца, ее ввели в медикаментозную кому, из которой вывести впоследствии не смогли.

В июле жительница Кемеровской области, поступившая в больницу города Калтана с инсультом, умерла во время ожидания транспортировки в реанимационное отделение другого города, поскольку автомобиль могли выделить только на следующий день.

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