Минздрав Приамурья извинился перед педиатром за выдачу зарплаты мешком мелочи

Заместитель министра здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова извинилась перед педиатром поликлиники города Зея Тамарой Голубцовой за то, что та получила часть зарплаты в виде мешка с монетами. Об этом врач рассказала агентству РИА Новости.

«За меня заступился губернатор, вчера домой мне звонила замминистра Жарновникова, принесла извинения за администрацию нашей больницы. Экономист больницы позвонила и сказала: «В дальнейшем мы не будем вам препятствовать, в какой форме вы привыкли, так и будете получать», — сказала 69-летняя женщина.

Женщине должны были выплатить 57 тысяч рублей. 21 тысячу ей дали купюрами, остальные 36 — двумя мешками с десятирублевками общим весом в 35 килограммов. В кассе ей сказали, что новое руководство распорядилось специально заказать в банке монеты для тех, кто не захотел оформлять зарплатные карты и предпочитает получать деньги наличными.

В региональном Минздраве тогда сообщили, что касса больницы выдала зарплаты тем номиналом, что был в банке на тот момент, и никаких нарушений не было. Узнав об инциденте, губернатор Амурской области распорядился разобраться в ситуации и предложил выдать главврачу поликлиники зарплату так же — монетами.

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