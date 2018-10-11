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Минздрав Приамурья извинился перед педиатром за выдачу зарплаты мешком мелочи

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Заместитель министра здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова извинилась перед педиатром поликлиники города Зея Тамарой Голубцовой за то, что та получила часть зарплаты в виде мешка с монетами. Об этом врач рассказала агентству РИА Новости.

«За меня заступился губернатор, вчера домой мне звонила замминистра Жарновникова, принесла извинения за администрацию нашей больницы. Экономист больницы позвонила и сказала: «В дальнейшем мы не будем вам препятствовать, в какой форме вы привыкли, так и будете получать», — сказала 69-летняя женщина.

Женщине должны были выплатить 57 тысяч рублей. 21 тысячу ей дали купюрами, остальные 36 — двумя мешками с десятирублевками общим весом в 35 килограммов. В кассе ей сказали, что новое руководство распорядилось специально заказать в банке монеты для тех, кто не захотел оформлять зарплатные карты и предпочитает получать деньги наличными.

В региональном Минздраве тогда сообщили, что касса больницы выдала зарплаты тем номиналом, что был в банке на тот момент, и никаких нарушений не было. Узнав об инциденте, губернатор Амурской области распорядился разобраться в ситуации и предложил выдать главврачу поликлиники зарплату так же — монетами.

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Предыстория: В Приамурье педиатру выдали зарплату мешком с монетами
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