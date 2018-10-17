Стало известно о «хитрых схемах» для экономии на зарплатах российских ученых

Пожаловавшиеся на низкие зарплаты приморские ученые вышли с акцией протеста на улицы Владивостока и рассказали, как их работодатели только делают вид, что исполняют майские указы президента, пишет «ДВ-Росс».

Во время пикета протестующие стояли с плакатами «Ученые — за справедливое распределение средств между институтами России», «Хотим эмигрировать в Москву!», «Неполная занятость — тупиковый способ исполнения майских указов», «Дальневосточной науке — достойный бюджет!»

Участники мероприятия сообщили, что, согласно майским указам от 2012 года, они должны получать в два раза больше, чем в среднем по региону, но в действительности никто из них прибавки не видел. В профсоюзе работников РАН, который выступил организатором акции, отметили, что начальство применяет «хитрые схемы», чтобы добиться нужных показателей без лишних затрат. Например, работников формально переводят на 0,5 или 0,75 ставки или по бумагам оформляют на другие, менее оплачиваемые должности.

«На руководителей институтов давят чиновники, которым нужно показать выполнение президентского указа хотя бы на бумаге. Но по факту все работают полный рабочий день. Тем самым люди еще больше теряют в оплате своего труда», — пояснил один из пикетчиков, ученый-секретарь Института прикладной математики Владимир Святуха.

Научные сотрудники также пожаловались на то, что им не выделяются деньги на ремонт дорогостоящего оборудования, и в результате оно простаивает. Из-за этого ученым становится сложнее получить гранты на исследования, что прямо сказывается на их зарплатах: с грантом работники лаборатории получают 24 тысячи рублей, без него — только 18 тысяч. При этом протестующие подсчитали, что в случае честного исполнения президентских указов они должны зарабатывать более 70 тысяч рублей.

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