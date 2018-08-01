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Школы и детсады Орла влезли в многомиллионные долги из-за майских указов

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Власти Орла собираются взять кредит на 102 миллиона рублей, чтобы перед началом учебного года заработали местные школы и детские сады с замороженными счетами, пишет «Коммерсантъ».

Средства пойдут на выплату долгов по страховым взносам десяти муниципальных бюджетных организаций, в том числе нескольких школ и детсадов, театра и управления культуры. Эти учреждения не смогли заплатить налоги из-за исполнения майских указов — зарплаты педагогов там были ниже средних по региону, и на их повышение ушли все деньги. Также у учебных заведений к 1 июля накопился долг по питанию на 190 миллионов рублей.

Анонимный источник в городской администрации сообщил изданию, что из-за президентских указов уже в первый же год Орел имел 600 миллионов кредиторской задолженности. Город начал распродавать имущество, чтобы рассчитаться с долгами. «Меньше имущества, значит, меньше база для доходов бюджета, сдавать в аренду нечего, с каждым годом ситуация только усугублялась», — добавил собеседник «Коммерсанта».

Ранее в аналогичной ситуации оказались образовательные учреждения Забайкальского и Приморского краев, которые также лишились доступа к своим счетам из-за необходимости исполнять майские указы. После блокировок возникла проблема с выплатами зарплаты учителям. В ноябре 2017 года Госдума попыталась снять социальную напряженность, приняв закон, позволяющий оплачивать труд преподавателей даже при заблокированных счетах.

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