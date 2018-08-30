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Каждой десятой больнице не хватило денег на достойную зарплату врачей

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В 2017 году более чем десяти процентам всех российских больниц — это 864 клиники — не хватило бы денег на зарплату половине персонала в случае выполнения майских указов президента, выяснил РБК.

По данным сайта bus.gov.ru, всего в России 8,2 тысячи медучреждений. Согласно размещенной на портале финансовой отчетности больниц и поликлиник за прошлый год, ради повышения зарплат врачей 2,3 тысячи клиник пришлось бы сократить выплаты немедицинскому персоналу до уровня ниже прожиточного минимума. В 3,3 тысячи учреждений средняя зарплата уборщиков, бухгалтеров и прочего вспомогательного персонала была бы ниже средней по региону. Только в 814 больницах смогли бы добиться средней заработной платы.

РБК делает вывод, что к концу 2017 года большинство российских медучреждений не смогли бы выполнить указ. При этом в апреле 2018 года правительство объявило, что поставленная президентом задача выполнена: якобы медсестры и санитары получают среднюю зарплату по региону, а врачи — в два раза больше.

В разговоре с изданием директор Института здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила, что майские указы изначально были малореалистичны. По подсчетам института, ради зарплат медикам пришлось бы потратить на здравоохранение до 90 процентов бюджета региона.

В конце 2017 года российские врачи рассказали о своих реальных доходах: каждый второй получает меньше 25 тысяч рублей в месяц, лишь восемь процентов медиков — больше 50 тысяч, то есть на уровне средней по стране или выше. Чтобы зарабатывать больше, медработники вынуждены брать переработки и иногда работать на две ставки.

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