На севере России выловили опасную для экосистемы рыбу

Житель Ноябрьска выловил в одном из водоемов города несвойственную для региона рыбу ротан, которая может представлять опасность для экосистемы. Об этом сообщается на сайте телеканала «Ноябрьск 24».

Фото пойманной рыбы появилось в группе телеканала «ВКонтакте». По словам пользователя Алексея Стрихалева, ротан попался ему в водоеме парогазовой электростанции.

Как сообщил изданию старший сотрудник Центра изучения Арктики Александр Красненко, появление этой рыбы в новой экосистеме может быть опасно, поскольку «ротан всеяден, выедает все на своем пути, питается икрой и мальками других видов рыб». Он подчеркнул, что с появлением ротана в водоеме видовой состав рыб также может поменяться.

Такая рыба обитает в европейской части России, рассказал изданию Красненко. В водоем Ноябрьска она могла попасть из-за разлива рек. Икру рыбы также могли принести водоплавающие птицы.

В феврале представители Коренных малочисленных народов Севера написали письмо президенту России Владимиру Путину с жалобой на запрет рыбной ловли от Северо-восточного территориального управления Росрыболовства. Лов рыбы является частью их традиционного образа жизни, подчеркнули они. Старейшина объединения Константин Гордеев посетовал, что чиновники «намеренно превращают аборигенов в изгоев» и создают в регионе конфликтные ситуации.

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