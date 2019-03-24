Власти отреагировали на инцидент с тоннами разбросанных рыбьих голов

Произошедший в дальневосточном Петропавловске-Камчатском инцидент, в ходе которого водитель грузовика вывалил восемь тонн рыбных отходов на одну из центральных улиц, недопустим и нарушает правила благоустройства города. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, пишет «Кам-24».

«В то время, когда наши усилия максимально направлены на то, чтобы сделать Петропавловск чище и комфортнее для жителей и гостей, некоторые почему-то считают возможным проявлять безответственность и халатность», — отметил глава региона.

Он добавил, что поручил навести порядок в организации перевозки грузов по городу. В частности, инспекции экологического надзора и Министерству рыбного хозяйства предстоит разобраться, почему через исторический центр перевозили отходы, а администрации города — принять административные меры.

Материалы по теме Одноразовая планета Ядовитый мусор и пластик отравляют Землю. Почему это уже не остановить?

В свою очередь глава Петропавловска Виталий Иваненко отметил, что на территории города запрещено сбрасывать любые отходы на дорогу, обочины, кюветы и тротуары. «Нами будет составлен соответствующий протокол», — заверил градоначальник, добавив, что за нарушение юридическим лицом этих требований предусмотрен штраф до 150 тысяч рублей.

Также отмечается, что руководство компании-нарушителя уже провело очистку дороги от отходов. Окончательно трассу приведут в порядок дорожные службы.

24 марта стало известно, что инцидент в Петропавловске-Камчатском произошел из-за халатности водителя, неправильно закрепившего борт грузовика. Очевидцы запечатлели последствия произошедшего на видео. Водителя грузовика пообещали привлечь к ответственности за загрязнение дорожного полотна и за эксплуатацию транспортного средства с нештатным креплением кузова.

Новости Камчатки - Кам 24 / YouTube

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!