Появилось видео с разбросанными по центру российского города рыбьими головами

Новости Камчатки - Кам 24 / YouTube

Жители дальневосточного Петропавловска-Камчатского сняли на видео последствия инцидента, в ходе которого водитель грузовика вывалил восемь тонн рыбных отходов в центре города. Ролик был опубликован изданием «Кам-24».

На кадрах видно, что вдоль проезжей части около здания правительства Камчатки на протяжении нескольких десятков метров разбросаны отходы рыбного производства. «Что это? Безалаберность или протестная акция? Мол, рыба гниет с головы?» — задался вопросом автор ролика.

Ранее стало известно, что инцидент в Петропавловске-Камчатском произошел из-за халатности водителя, неправильно закрепившего борт грузовика. Его опознали благодаря системе «Безопасный город», позднее управлявший автомобилем водитель был задержан сотрудниками ДПС.

Мужчину пообещали привлечь к ответственности за загрязнение дорожного полотна и за эксплуатацию транспортного средства с нештатным креплением кузова. Предприятие, откуда вывозились отходы, вызвалось самостоятельно очистить дорогу.

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