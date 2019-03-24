Россиянин вывалил тонны рыбных отходов в центре города

Водитель грузовика вывалил восемь тонн рыбных отходов в центре дальневосточного города Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщается на официальном сайте администрации края.
Инцидент произошел из-за халатности водителя, неправильно закрепившего борт грузовика. Его опознали благодаря системе «Безопасный город», позднее управлявший автомобилем водитель был задержан сотрудниками ДПС.
Мужчину пообещали привлечь к ответственности за загрязнение дорожного полотна и за эксплуатацию транспортного средства с нештатным креплением кузова. Предприятие, откуда вывозились отходы, вызвалось самостоятельно очистить дорогу.
В январе сообщалось, что ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН разработали технологию переработки рыбных останков для использования их в космосе. Согласно исследованию, рыбные кости, чешую и внутренности можно будет переработать в питательный раствор для выращивания растений.