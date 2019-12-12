Коренным жителям Таймыра придумают занятость

Власти Таймыра должны придумать варианты альтернативной занятости для коренного населения, чтобы их представители могли заниматься чем-то еще помимо домашнего оленеводства, охоты и рыбалки, сообщает пресс-служба районной администрации.

В сообщении отмечается, что во время XI Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» глава муниципального района Евгений Вершинин предложил организовать обучение кочевников востребованным в регионе профессиям. Например, в компаниях недропользователей. После прохождения курсов им гарантировано должны предоставить рабочее место, сказал чиновник.

Глава Таймыра указал, что промышленное освоение территории Севера, «ориентированное на получение выгоды без учета экологических последствий», ведет к ухудшению экологии, загрязнению и деградации природы. В том числе наносится урон землям и оленьим пастбищам, где ведут свое традиционное хозяйство коренные малочисленные народы. А в водоемах Таймыра происходит постоянное снижение объемов рыбы. Из-за этого в 2019 году на Енисее обнулены квоты на ловлю омуля арктического, муксуна и нельмы.

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