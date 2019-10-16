Блогеры со всего мира отправятся исследовать культуру Таймыра

Восемь победителей первого тура международного культурного проекта «FusioNNow» отправятся на Таймыр в рамках Ethno Fashion Tour, посвященного этнической моде, традициям и культуре полуострова. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы.

Участники команды — писатели, художники, тревел-блогеры, известные фотографы и дизайнеры из России, Киргизии, Великобритании, Португалии, Египта, Омана, Мексики и Саудовской Аравии. За три дня — с 15-го по 18 ноября — они встретятся с представителями коренных малочисленных народов Севера, посетят этнический фестиваль «Большой Аргиш» в Норильске и Дудинке, запасники музеев с древними реликвиями и ключевые проекты на территории. Также для них запланированы встречи с учащимися творческих колледжей, креативные фотосессии с местными фотографами, воркшопы по созданию этнических одежды и аксессуаров.

В туре примут участие специально приглашенные эксперты, с помощью которых будут «сформированы устойчивые региональные связи, налажен культурный обмен, созданы новые совместные проекты на территории Таймыра».

Специальным гость в поездке — Себастьен Паоа Агила. Он обладает уникальным опытом в области разработки стратегии, маркетинга и управления туризмом острове Пасхи и поучаствует в рабочих встречах на тему планирования туристического направления.

«Проект FusioNNow - это возможность рассказать широкой международной аудитории о том, что такое Русский Север», — сказал директор Агентства развития Норильска Максим Миронов. Он отметил, что путешественники смогут убедиться, что в этих суровых краях живут замечательные люди, а также реализуют свои творческие проекты и получат незабываемые впечатления.

Второй тур проекта — Polar Night Tour — пройдет с 9 по 14 декабря. Его участники посетят самую северную арт-резиденцию в поселке Никель Мурманской области.

Организованный компанией «Норникель» проект FusioNNow стал продолжением конкурса Follow Up Siberia, запущенного в апреле 2018 года. Тогда девять финалистов из Индонезии, Таиланда, Греции, Австралии, Сербии, Канады, Индии, Германии

и Мексики приехали в Красноярск на Универсиаду и в своих блогах рассказали подписчикам о Сибири, разрушая стереотипы о регионе.

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