На Ямале напишут диктант на ненецком языке

В Международный день родного языка в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа напишут диктант на ненецком языке. Об этом сообщается на сайте администрации Тазовского района.

Диктант сможет написать любой желающий. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться и получить персональный ID-номер участника. В качестве текста для диктанта выбрали отрывок произведения на языке коренных народов региона.

«Цель акции — сохранение, популяризация и развитие языков коренных малочисленных народов Севера», — говорится в сообщении.

Диктант пройдет 21 февраля в библиотеке районного центра. Участникам мероприятия выдадут специальные сертификаты.

Ранее президент России Владимир Путин поручил организовать подготовку учителей языков коренных малочисленных народов, к которым относятся, в частности, народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. Планируется, что дополнительная подготовка педагогов будет осуществляться на базе Института народов Севера (ИНС). Подготовка затронет в том числе преподавание литературы на родных языках малочисленных народов.

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