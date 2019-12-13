Таймырской олениной заинтересовались в Турции, Иране и Азербайджане

Предприниматели из Азербайджана, Ирана и Турции заинтересованы в покупке таймырской оленины. Об этом в ходе рабочей встречи с губернатором Александром Уссом рассказал глава Таймыра Евгений Вершинин, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Вершинин отчитался о реализации проекта по развитию домашнего северного оленеводства. По его словам, в рамках выполнения поручения губернатора по наращиванию производственных мощностей по убою и переработке мяса рассматривается инвестиционный проект по открытию технологической линии. Запустить ее планируется в следующем году. Благодаря этому в день можно будет перерабатывать до пяти тысяч голов.

Поставщиками станут многочисленные региональные оленеводческие предприятия. Для подсчета поголовья их скота начат учет оленей с помощью электронных бирок.

«В случает реализации проекта круглогодичным рынком сбыта будет сам Таймыр и Норильск, в период летней навигации — другие территории России», — отметили в пресс-службе.

В конце августа стало известно, что Китай заинтересован в импорте оленины из Якутии. До этого ее стали поставлять в Германию.

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