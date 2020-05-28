69-я параллель
 
Последние новости
В Польше обвинили главу Россельхознадзора в вымогательстве взятки
SpaceX «сильно ударит» по «Роскосмосу»
Заснявшую жесткий арест чернокожего мужчины девушку затравили в сети
Ургант поздравил Овечкина с рождением сына словами «на одного беззубого больше»
В Кремле прокомментировали сообщения о взятке главы Россельхознадзора
У России появился исторический шанс стать ведущей туристический державой
Объективный ЕГЭ на расстоянии оказался невозможен
В России анонсировали запуск цифровой ипотеки
Кадыров назвал условие прощения евроичкерийцев
На Красной площади задержали пытавшегося поговорить с Путиным врача 
Новости партнеров

Российских ученых обеспокоила численность диких северных оленей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Мищенко / Globallookpress.com

В Ненецком автономном округе диких северных оленей подсчитали с воздуха и обеспокоились их малочисленностью. Об этом «Ленте.ру» сообщили во Всемирном фонде дикой природы (WWF).

Результаты подсчета говорят о том, что численность Тиманской популяции в регионе крайне низкая, хотя предполагалось, что весной животных будет больше из-за периода миграции. Снижение численности российские ученые связывают с браконьерством.

Сравнение результатов майского авиаучета и наземного учета, сделанного в марте, показало, что численность «дикаря» в округе катастрофически мала и не превышает 100-200 особей, а миграция таких оленей с территории соседних регионов практически отсутствует. Из этого специалисты пришли к выводу о неблагоприятном состоянии тиманской группировки оленя на территории не только НАО, но также Архангельской области и Коми.

Как заявил координатор проектов Всемирного фонда дикой природы в НАО Сергей Уваров, полученные данные позволяют предположить, что либо ученые еще не добрались до основных мест проживания оленя, либо популяция настолько сократилась, что надо как можно скорее дополнительно стабилизировать ситуацию.

13 мая сообщалось, что в Ненецкой тундре начали массово рождаться северные оленята. В департаменте природных ресурсов региона предполагают, что в 2020 году на свет появятся около 67 тысяч животных. Здоровье оленят оценят в июне. В это же время проходит вакцинация оленей против сибирской язвы, а оленеводы проводят полугодовой подсчет стад.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Ненецкой тундре начали массово рождаться северные оленята
Полсотни красноярских маралов выпустили в естественную среду обитания
Генетику северных оленей решили улучшить
69-я параллель
69-я параллель17:4920 мая

«Как по мне, так это лучшее время»

На севере России наступил полярный день. Последний рассвет — в репортаже из Instagram
17:0327 мая

Российские оленеводы получат выплаты на жилье

15:5227 мая

На Ямале выпал снег в конце мая

15:4827 мая

«Норникель» заплатит за карантин сотрудников

69-я параллель19:4321 мая

На переплавку

Как изменится жизнь заполярного поселка после закрытия металлургического производства «Норникеля»
21:0726 мая

В Петербурге заложили еще один атомный ледокол

14:5526 мая

Российские ученые изучат влияние аномального тепла на мерзлоту в Арктике

17:5725 мая

В Арктике установилась аномальная жара

69-я параллель13:3014 мая

«Кто-то клубнику лопает, а мы в снегу тонем»

За две недели до лета российский регион накрыла майская метель. Репортаж из соцсетей
16:3525 мая

Двое россиян самоизолировались на матрасе посреди Ледового озера

13:2422 мая

Над Арктикой развернут Знамя Победы

17:1621 мая

Нацпарк «Русская Арктика» запустил видеопроект для знакомства с регионом

Россия
Российская больница объяснилась за перевозку холодильника в реанимобиле
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Москва готова к следующему этапу снятия ограничений. Что изменится в городе с 1 июня?
Полиция накрыла секту «Граждан СССР»
Голландский экспресс
Как проходит процедура экспресс-теста на COVID-19 в Москве
Российский врач с коронавирусом приняла сотню пациентов
Уволенный глава Чувашии подал в суд на Путина
Он десять лет правил регионом, но разозлил россиян своими поступками и потерял доверие президента
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Все материалы
Мир
Клинтона обвинили в романе с помощницей педофила Эпштейна
Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Farmers plant rice in paddy fields in Nampo, North Korea, on May 12, 2020. (Photo by Kyodo News via Getty Images)В глубокой изоляции
Северная Корея утверждает, что победила коронавирус. Как самая закрытая страна борется с пандемией?
Лавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью
Один в пустыне не воин
В Ливии вновь вспыхнула война. Кого в ней поддержит Россия?
США раскрыли точную дату отправки новой партии аппаратов ИВЛ в Россию
«По всему миру происходит настоящий геноцид»
Тысячи женщин из-за карантина оказались заперты с тиранами. Их жизнь превратилась в кошмар
Все материалы
Бывший СССР
«Они теперь еще более уязвимы»
До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Ситуация в Донбассе обострилась. Украине поставили ультиматум
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
Возвращение блудного Михо
Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
Все материалы
Экономика
Российской отрасли предложили спасаться спиртом
Мечты срываются
«Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов
Россиян предупредили о росте цен на квас
Поставки российского газа через Польшу упали до нуля
Чистая прибыль «МегаФона» за первый квартал выросла более чем в два раза
Все материалы
Силовые структуры
Сексуальный маньяк на видео рассказал об убийствах россиянок
«Таких, как мы, нельзя выпускать на свободу»
Половина россиян готова вернуть смертную казнь. Что думают об этом пожизненно осужденные?
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Российского военного обвинили в получении взяток за отправку солдат в Сирию
«Господь прощает, а люди — нет»
 
Тренера российской сборной по MMA заподозрили в организации убийства
Все материалы
Наука и техника
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Названо «обнуляющее» США российское супероружие
Назван самый популярный смартфон в мире
Живые мертвецы
Почему прокаженных считали чудовищами и как мир победил страшную болезнь
Россия начала производство космического корабля «Арго»
«Мы все ближе к катастрофе»
 
Все материалы
Спорт
Тайсон разорвал на себе футболку и устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Найджел Бенн и Джеральд Макклеллан«Я желаю ему смерти»
Этот бой называют самым жестоким в истории. Он довел боксеров до инвалидности и попытки суицида
Боец UFC прикрылась пеной в ванной и возмутила фанатов
Стал известен соперник россиянина Яна в титульном поединке UFC
«На входе раздают бонусы без депозита»
Бездепозитные бонусы за регистрацию — хит 2020-го. Разбираем фрибеты новым клиентам с БК Olimp.bet
Гэтжи поделился стратегией на бой с Нурмагомедовым
Татьяна Тарасова«Женя должен показать, какой он тренер»
Татьяна Тарасова — о критике Плющенко, зависти конкурентов и последствиях карантина
Все материалы
Культура
Пригожин написал полные оскорблений стихи про «пестик Шкурова»
Вредные девчонки и детективы
Как рассказать детям о зверствах, Боге и грязных подъездах
Раскрыта причина смерти американо-украинского актера из хоррора про Чернобыль
Эксперимент продолжается
Все тайны изоляции, фаворит Басты и московские растратчики: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Названа причина развода Гагариной
«Он засунул петарды в сигареты моего любовника, и был взрыв»
Что вытворял в детстве Илон Маск и как супермодель воспитала гения: воспоминания матери
Билли Айлиш выложила полную версию видео с раздеванием из-за бодишейминга
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьев заявил о войне против ведущих государственных каналов
«Сталинизм — это забавно»
Два американца начитались советских газет и выдумывают небылицы про Ким Чен Ына. Им верит весь мир
Мясников объяснил рост смертности на фоне низкой статистики по коронавирусу
Популярных блогеров арестовали за хранение наркотиков
Доктор Мясников посчитал допустимым убивать людей за оскорбления
«Мне желают сдохнуть, когда выйду из больницы»
Из-за коронавируса в России стало больше жертв травли в интернете. Как с этим бороться?
Все материалы
Ценности
Женщина прошлась по улице в бикини из масок ради протеста против карантина
«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком»
Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах
Полная модель снялась обнаженной ради борьбы с неуверенностью в себе
Модель с заболеванием кожи снялась для соцсетей в приспущенных штанах
Безумная русская
Как советская модель отвернулась от Кремля, бежала из страны и вышла замуж за банкира
Ким Кардашьян показала целлюлит на фото в бикини и восхитила поклонников
Самое красивое оружие СССР
Чем жертвовали советские манекенщицы ради роскошной жизни и мировой славы
Все материалы
Путешествия
Раскрыта реальная опасность включенного на борту самолета телефона
«Можете пристрелить меня — в моем доме голодные дети»
Драки за еду, расстрелы и толпы нищих: застрявшие в Африке туристы — об ужасах местного карантина
Раскрыты потери Турции из-за закрытого авиасообщения с Россией
Дикий Дальний
Бухты, косатки и необитаемый остров: куда россиянам ехать в отпуск в эпоху коронавируса?
Россияне поделились планами поездок после окончания эпидемии
Забудь заботы
Финляндия открыла границы после коронавируса. Зачем туда ехать российскому туристу?
Пассажиры самолета подрались во время выхода из салона и попали на видео
Все материалы
Из жизни
Пес с аномально длинным носом стал интернет-звездой
«Как ты можешь мерзнуть? Ты же русская!»
История россиянки о переезде и жизни в Испании, большой любви и карантине
Выявлены рискующие заразиться коронавирусом от человека животные
Погасший Сатурн
Умер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
Собака пожевала листья популярного домашнего растения и умерла
«Это настоящее чудо»
Шесть мальчиков оказались на необитаемом острове и выжили. Их спасла дружба и сила воли
Четырехлетний вундеркинд научился писать на трех языках
Все материалы
Datsun уходит из России
9 необычных внедорожников, которые продаются в России
Что можно купить в стране, где дорог меньше, чем направлений
Полицейские внедорожники Ford получили режим самодезинфекции
Самые яркие и безумные интерьеры Porsche
От шотландских узоров до крокодиловой кожи — смотрите на свой страх и риск
Гран-при Нидерландов Формулы-1 отменен из-за коронавируса
Знакомим самый быстрый седан Mercedes-AMG с его прародителем
Mercedes-AMG E 63 S встречается c полумифическим Е 60 AMG Limited
Футбольный стадион превратят в гигантский автокинотеатр
Все материалы
Дом
Российская пенсионерка захотела выйти из квартиры и пригрозила прыгнуть из окна
В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона
Уж лучше вы к нам
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Раскрыта стоимость аренды самых дешевых дач под Москвой
Не все включено
Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет?
Елизавета II спряталась от туристов за бордюрами
Новая эра
Лошадь на крыше, облака из оригами и таблетки в стене — за какой архитектурой будущее?
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
На забайкальских заводах начали выпускать асфальтобетон по новой технологии
Фермеры в российском регионе получили гранты на развитие бизнеса
Любимова объявила о скором открытии библиотек
В России задумались о страховании граждан от безработицы
Все материалы