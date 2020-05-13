В Ненецкой тундре начали массово рождаться северные оленята

В Ненецкой тундре начался массовый отел северных оленей, первый теленок 2020 года появился во второй половине апреля в Большеземельской тундре. Об этом сообщил Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа на своем сайте.

В департаменте предполагают, что в 2020 году на свет появятся около 67 тысяч северных оленят.

Там также добавили, что маточное поголовье (половозрелые особи, которых используют либо для селекции или выращивания), увеличилось на полторы тысячи голов, из-за чего ожидается соответствующий прирост поголовья телят. Отел идет во всех оленеводческих хозяйствах региона и кампания пройдена примерно на треть.

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Здоровье оленят оценят в июне. В это же время проходит вакцинация оленей против сибирской язвы, а оленеводы проводят полугодовой подсчет стад.

30 апреля сообщалось, что в Красноярском крае из питомника в Балахтинском районе в естественную среду обитания выпустили 52 маралов, рожденных в искусственно созданных условиях. Год за ними наблюдали специалисты, после выпуска первое время они также останутся под круглосуточным наблюдением. Это продлится, пока олени будут осваиваться в естественной среде, адаптироваться к дикой природе и отвыкать от человека.

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