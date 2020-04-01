Российские северные олени самоизолировались

Занесенная в Красную книгу популяция гыданских северных оленей во время зимы самоизолируется в районе своего обитания на острове Шокальского. Такое открытие сделали российские ученые, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО).

В июне 2019 года исследователи установили маячки на трех самцов и трех самок. Сигналы от них стабильно поступали всю зиму. Ранее считалось, что животные мигрируют на материк в зимний период. Новые данные опровергли эту гипотезу.

Теперь ученым предстоит выяснить, в чем причина такого поведения зверей. Также будет изучена кормовая база на острове и влияние деятельности браконьеров на поведение популяции.

«Генетические исследования собранных во время экспедиции биологических образцов подтвердили самостоятельность гыданской популяции», — говорится в сообщении.

Тотальный авиаучет диких оленей показал, что на острове Шокальского в Карском море обитает не более 200 особей.

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