Для российских оленей придумали отдельную аптечку

Предприниматель из Салехарда Петр Худи разработал аптечку для оленей — в ней есть все необходимое для животных, в том числе антибиотики и хирургические инструменты из нержавеющего металла. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ Огонек».

Худи рассказал, что занимается товарами для оленеводов, но часто слышит, что не хватает ветеринарных препаратов. Он пообщался с разными оленеводами и ветеринарами и отправил фармацевтическим компаниям перечень препаратов.

Одна аптечка рассчитана на стадо из 300 голов, но оленевод может сам доукомплектовать ее или докупить закончившиеся препараты. Цена одного набора составляет 16 тысяч рублей, в эту сумму также входит доставка аптеки до стойбища. Первые 10 аптечек заказал совхоз из Якутии.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО с начала года более 450 тысяч оленей привили от сибирской язвы. Весной ветеринары поставили примерно треть от запланированных прививок, в июне началась вторая стадия. На сегодняшний день все мероприятия завершены, говорится в сообщении. План по вакцинации в 2019 году выполнен.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!