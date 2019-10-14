Россиянам сказали отказаться от употребления печени и почек северных оленей

Государственная ветеринарная служба Мурманской области нашла в оленьих субпродуктах превышенное содержание токсичных соединений и солей тяжелых металлов, сообщает «ТВ-21».

В ходе лабораторных исследований в пробах печени и почек северных оленей обнаружено содержание ртути, кадмия и диоксинов выше допустимой нормы. При этом в мясе концентрация загрязнителей в пределах нормы.

Региональный комитет по ветеринарии порекомендовал местным жителям не покупать и не есть печень и почки оленя, если у продавца нет на них подтверждающих их безопасность ветеринарных сопроводительных документов.

Высокое содержание опасных веществ в субпродуктах животного обнаруживается с 2014 года.

Тяжелые металлы в организм зверя могут попадать из воды, почвы, воздуха и ягеля, которым северные олени питаются в зимний период.

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