Ямальским оленеводам выделили гранты на изгородное оленеводство

Два оленеводческих хозяйства в Надымском и Тазовском районах Ямало-Ненецкого административного округа (ЯНАО) получили от регионального правительства по 15 миллионов рублей на развитие изгородного оленеводства, пишет «ФедералПресс».

15 из 40 спроектированных километров изгороди уже готовы к эксплуатации. В Надымском районе планируется содержать примерно 10 тысяч животных, в Тазовском в районе поселка Новозаполярный — еще на 500 голов.

По словам главы департамента агропромышленного комплекса округа региона Вячеслава Жедулева, если опыт изгородного содержания оленей окажется удачным, эту практику продолжат.

Решение содержать оленей на огороженных пастбищах на юге округа было принято по экологическим соображениям. Это должно помочь снизить нагрузку на тундру Ямала и Гыдана, где началась деградация пастбищ из-за активного выпаса оленей.

Поголовье оленей на Ямале достигает 760 миллионов особей. Треть их них принадлежит коллективно-частным хозяйствам, еще семь процентов — муниципалитетам, остальные — частникам.

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