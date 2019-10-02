Китай приступил к масштабным закупкам пантов из России

Более 10 тонн рогов (пантов) домашнего северного оленя экспортировано в Гонконг из Красноярского края. Об этом сообщается на сайте регионального управления Россельхознадзора, который обеспечивал ветеринарное оформление и контроль при погрузке.

Панты прошли лабораторный контроль и отправятся в Китай через морской порт Владивосток. «В ходе осмотра подконтрольного груза нарушений требований законодательства не выявлено», — добавили в ведомстве.

В восточной медицине из молодых, наполненных кровью рогов оленя изготавливают экстракт, который якобы имеет омолаживающие и тонизирующие свойства. Особую ценность представляют панты сибирского марала.

В Красноярском крае запрещено срезать рога дикого оленя, потому что это ведет в вымиранию вида. Из-за действий браконьеров и глобального потепления за последние 20 лет популяция животного сильно сократилась. 70 процентов особей гибнет после утраты рогов, остальные теряют способность размножаться из-за нарушения гормонального фона.

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