Северного оленя захотели причислить к редким видам животных

Северного оленя могут включить в список редких и исчезающих видов, решение об этом будет принято до середины сентября 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

«До середины сентября текущего года также должен быть проработан вопрос о включении дикого северного оленя в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции вида», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Ранее сотрудники «Заповедников Таймыра» провели экспедиционные работы у реки Хета для мониторинга популяции оленя в период весенней миграции. Согласно выводам исследователей, состояние дикого стада в регионе находится в «стадии уничтожения популяции», потому что выжило мало оленят, умерли некоторые ослабленные взрослые особи.

На популяцию животного повлияло активное браконьерство и срезание пантов, которое приводит к сокращению рождаемости.

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