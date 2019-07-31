Таймырские олени оказались на «стадии уничтожения популяции»

Состояние дикого стада северных оленей на Таймыре находится в «стадии уничтожения популяции». Об этом заявили участники экспедиции «Хета–Хатанга – 2019», сообщается на сайте учреждения «Заповедники Таймыра».

«Эта стадия может стать последней, после чего дикие олени на Таймыре сохранятся в виде нескольких мелких разрозненных группировок, промысел которых экономически не целесообразен», — писал автор публикации, доктор биологических наук Леонид Колпачков.

В июне он и еще двое сотрудников «Заповедников» провели экспедиционные работы в бассейне реки Хета для мониторинга таймырской популяции дикого северного оленя в период весенней миграции. По словам исследователя, в этом сезоне выжило мало оленят. Часть рожденных в этом и прошлом году погибла от переохлаждения и в топких местах по берегам. Также умерли некоторые ослабленные взрослые особи.

Ученый отметил, что в группах мигрирующих оленей преобладают яловые самки и неполовозрелый молодняк в возрасте до двух лет. При этом раньше стада были плодовые, смешанные или самцовые. «Можно с уверенностью сказать, что на всем протяжении рек Хета и Хатанга спокойных мест хода и выпаса для животных практически не осталось. Подобная картина весеннего миграционного потока более 40 лет не отмечалась», — добавил Колпачков.

По его мнению, на популяцию животного негативно повлияло беспрецедентное по своим масштабам браконьерство и срезание пантов, что уменьшает число детенышей. Смещение традиционных районов отела на 300-400 километров на юг до северных предгорий Путорана также привело к снижению продуктивности популяции и ее численности.

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