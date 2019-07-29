Сотни оленей погибли на Шпицбергене

Более 200 тел погибших от голода северных оленей было обнаружено на архипелаге Шпицберген после зимы. Ученые связывают это с изменением климата, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на сотрудников Норвежского полярного института.

«Никогда прежде ученые не фиксировали такого большого количества оленей, погибших от голода на Шпицбергене», — говорится в публикации.

В декабре на Шпицбергене выпало много осадков, и пастбища во многих частях архипелага замерзли. Из-за этого у животных стало заметно меньше корма, поскольку они не могли разбивать лед. По данным ученых, найденные олени погибли именно из-за нехватки пищи. Все они были либо очень молодыми, либо очень старыми, поскольку из-за дефицита еды между животными началось соперничество и выжили сильнейшие.

«Страшно найти так много мертвых животных. Это ужасающий пример того, как изменение климата влияет на природу», — сказала исследовательница Осхильд Онвик Педерсен, которая вместе с двумя коллегами участвовала в 10-недельном мониторинге поголовья оленей в текущем году.

Последние 40 лет работники института исследуют популяцию местного северного оленя, поскольку по его численности можно судить о состоянии окружающей среды в тундре. Исследователи отмечают, что последствия глобального потепления ярче всего заметны в нескольких точках планеты, в том числе на Шпицбергене.

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