Жители Норильска спасли увязшего по шею в снегу северного оленя

Жители Норильска спасли северного оленя, который провалился в скрытую под слоем снега яму и не смог выбраться самостоятельно. Видео опубликовал местный телеканал ТВК.

Местные жители проезжали по заснеженной равнине на снегоходах, когда заметили торчащую на поверхности голову животного. В это время вокруг бродил другой олень. Мужчины остановились и с помощью лопат раскопали плотную снежную массу вокруг застрявшего животного. Затем один из них взял его за рога и вытянул ослабшего оленя из ямы. Сперва ему было сложно передвигаться, но, по мнению авторов видео, он «расходится».

Несмотря на июнь, в Норильске и окрестностях снег еще не растаял, а температура воздуха в ночные часы опускается до нуля градусов.

Ранее сообщалось, что на Ямале некоторые тундровики отказываются прививать оленей от сибирской язвы, мотивируя это тем, что после вакцины многие животные слабеют и умирают. В прошлом году на Ямале впервые проводилась массовая весенняя вакцинация оленей от сибирской язвы.

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