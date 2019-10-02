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Минприроды захотело ограничить охоту на северного оленя

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Минприроды намерено сократить сроки охоты на северного оленя на 1,5 месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, планируется внесение изменений в закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». Согласно нововведениям, сроки охоты на дикого северного оленя сократятся до 31 января (сейчас охота разрешена до 15 марта). Кроме того, планируется уменьшить нормативы допустимого изъятия.

В августе российские ученые заявили о сокращении популяции северных оленей и полном исчезновении енисейской группировки. Такие результаты были получены в ходе научно-исследовательских работ, проводившихся в западной и центральной части полуострова.

По данным исследователей, тарейская западная группировка оленей за два года сократилась с 44,3 тысячи животных до нескольких тысяч. Численность их телят в возрасте до года летом 2019-го была невелика. До этого стало известно, что северного оленя могут включить в список редких и исчезающих видов.

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