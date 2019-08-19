Ученые констатировали полное исчезновение енисейской группировки северных оленей

Российские ученые заявили о сокращении популяции северных оленей и полном исчезновении енисейской группировки. Такие результаты были получены в ходе научно-исследовательских работ, проводившихся в западной и центральной части полуострова, сообщается на сайте «Заповедников Таймыра».

В ходе мониторинга специалисты обследовали с воздуха летние места концентрации животных, установили спутниковые ошейники на несколько особей, визуально наблюдали за миграционными перемещениями осенью.

«Выводы по результатам наблюдений самые неутешительные и будут озвучены позже, однако предварительные таковы: енисейская группировка оленей исчезла», — говорится в публикации.

По данным исследователей, тарейская западная группировка оленей за два года сократилась с 44,3 тысячи животных до нескольких тысяч. Численность их телят в возрасте до года летом 2019-го была невелика. Во время весенней миграции на участке реки Хета наблюдалось наиболее низкое количество детенышей за последние 40 лет — пять-семь процентов.

Ученые констатировали, что если олени продолжат размножаться такими же медленными темпами, их смертность останется такой же высокой, а человек не прекратит убивать их, то численность животных продолжит свое катастрофическое падение. В результате уже через пять-семь лет популяция будет представлена в виде разрозненных мелких группировок, охотиться на которые будет экономически не выгодно.

В «Заповедниках Таймыра» отметили, что в сложившейся ситуации «наивно и преступно думать, что популяция сможет остановить спад и стабилизировать свою численность за счет популяционных механизмов». Исправить положение возможно, лишь установив жесткий государственный контроль над охотой и даже полностью запретив ее на некоторое время.

Ранее в Минприроды задумались над возможностью внести дикого северного оленя в список редких и исчезающих видов.

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