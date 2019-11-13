Российских оленей привили от сибирской язвы

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с начала года более 450 тысяч оленей привили от сибирской язвы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

Весной ветеринары поставили примерно треть от запланированных прививок, в июне началась вторая стадия. На сегодняшний день все мероприятия завершены, говорится в сообщении. План по вакцинации в 2019 году выполнен.

Ранее государственная ветеринарная служба Мурманской области нашла в оленьих субпродуктах превышенное содержание токсичных соединений и солей тяжелых металлов. В ходе лабораторных исследований в пробах печени и почек северных оленей обнаружено содержание ртути, кадмия и диоксинов выше допустимой нормы. При этом в мясе концентрация загрязнителей в пределах нормы. Тяжелые металлы в организм зверя могут попадать из воды, почвы, воздуха и ягеля, которым северные олени питаются в зимний период.

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