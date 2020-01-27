Гонки оленей с россиянином на машине по тундре попали на видео

Россиянин Андрей Кузнецов наткнулся на стадо северных оленей во время поездки на машине по зимнику Салехард – Надым и устроил с ними гонки. Снятое им видео опубликовал «Север-Пресс».

На кадрах видно, как автомобиль одного за другим обгоняет нескольких бегущих оленей. В другой части дороги еще несколько особей спокойно гуляли, пока водитель не спугнул их. Все это время на заднем фоне среди деревьев видна часть стада из нескольких десятков животных.

В декабре и ноябре жители Ямала сняли похожие видео с оленями. На одном из них сотни зверей неслись на сидящего в машине мужчину. На втором водитель ждал 20 минут, пока стадо не перейдет дорогу перед ним.

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