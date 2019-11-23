Россиянин остановился пропустить 3000 оленей на трассе и ждал 20 минут

Житель Ямала встретил стадо северных оленей на строящейся трассе Салехард – Надым и решил пропустить их. Все это время он снимал происходящее на видео, которое опубликовал «Ямал-Регион».

Животных перегоняли на новое пастбище, их оказалось около 3000 особей. Ждать, когда все они перейдут через дорогу, мужчине пришлось 20 минут.

По информации агентства Ruptly, автор ролика работает журналистом в «Ямал-Регионе». В тот день он возвращался с рыбалки, и оленевод попросил его остановить машину и дать животным пройти.

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