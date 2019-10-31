Для диких северных оленей создадут особую территорию в России

На территории Булунского района Якутии будет создана особо охраняемая природная зона для сохранения диких северных оленей лено-оленекской популяции, сообщается на сайте Минэкологии республики.

Площадь объекта составит не менее 65 тысяч гектаров. Он будет находиться на южном склоне кряжа Чекановского в месте массового отела и нагула молодняка.

В ведомстве отметили, что, по мнению специалистов, такая мера поможет восполнить убывающие территории ресурсного резервата республиканского значения «Бэкэ» и сохранить численность животных, на которых традиционно охотятся общины коренных малочисленных народов Севера Оленекского района, где олени традиционно проводят зимовку.

В октябре Минприроды России попросило у властей Якутии и Красноярского края принять меры защиты дикого северного оленя вплоть до запрета охоты на него. Ранее в министерстве предлагали внести животное в список редких и исчезающих видов.

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