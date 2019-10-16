Минприроды встало на защиту северных оленей

Минприроды обратилось к властям Красноярского края и Якутии с требованием принять меры и спасти популяцию диких северных оленей. Ведомство предложило в том числе запретить охотиться на животное на отдельных территориях. Соответсвующее предложение направлено главам регионов, сообщает пресс-служба министерства.

«Ситуация требует срочного принятия комплексных мер по сохранению и устойчивому воспроизводству этого вида животных. В зоне своей ответственности прошу рассмотреть возможность введения запрета на добычу дикого северного оленя в районах, по территориям которых этот вид совершает сезонные миграции», — говорится в обращении министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина к губернаторам.

В публикации сказано, что Минприроды проанализировало ситуацию с популяцией зверя и констатировало «многолетнюю рецессию вида». Например, за последние 20 лет численность таймырской популяции сократилась с миллиона особей до 400-450 тысяч, то есть более чем в два раза. Еще хуже дела обстоят с яно-индигирской популяцией в Якутии. В 1980-х годах она насчитывала 140 тысяч голов, сейчас речь идет всего о двух тысячах оленей.

Сокращение численности северных оленей связано с деятельностью человека, в частности, с браконьерством и почти круглогодичным промышленным отстрелом. Частично на это также повлияло большое количество волков.

Ранее в министерстве предлагали ограничить период охоты на дикого северного оленя, а также включить животное в список редких и исчезающих видов.

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