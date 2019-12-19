Россиянин снял на видео несущееся на него стадо оленей

Житель Ямала снял на видео огромное стадо оленей, идущих по снежной дороге в город Белоярск. Видеозапись публикует «Север-Пресс».

На кадрах животные вместе с хозяином на санях идут навстречу автору ролика и пробегают вокруг него. Сзади толпу зверей подгоняют люди на снегоходах и с собаками. Предположительно, в стаде было несколько сотен особей. Издание отмечает, что из-за большого числа животных и снежной дымки создавалось впечатление, что они снесут со своего пути автомобиль с водителем внутри.

В конце ноября похожее видео снял другой жителя Ямала на трассе Салехард – Надым. Он ждал 20 минут, пока дорогу перед его машиной перейдут три тысячи оленей.

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