Пробка из-за гигантского стада оленей на российской трассе попала на видео

@sakal_89 / Instagram

На трассе в районе села Аксарка в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) образовалась огромная живая пробка из северных оленей, которые остановили движение автомобилей. Очевидцем события стал глава Приуральского района Иван Сакал. Он снял происходившее на видео и выложил в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах видно гигантское стадо оленей, которое идет по дороге перед машинами. «Признаки ямальской весны. Олени начали движение на север», — написал чиновник.

В беседе с URA.RU Сакал предположил, что животные были без сопровождения хозяина, и он «даже не знает, что стадо без него выдвинулось».

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