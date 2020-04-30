Полсотни красноярских маралов выпустили в естественную среду обитания

В Балахтинском районе Красноярского края из питомника в естественную среду обитания выпустили 52 марала. Они родились в искусственно созданных условиях и год находились под присмотром специалистов. Об этом сообщается на сайте Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Первое время маралы будут находиться под круглосуточным наблюдением на территории государственного биологического заказника «Бюзинский», чтобы освоиться в естественной среде, адаптироваться к дикой природе и отвыкнуть от человека.

Впервые родившихся в питомнике маралов выпустили в мае 2017 года, тогда их было 18 особей. Через год количество увеличили до 25, еще через год — до 38. Таким образом питомник помогает увеличить численность марала в регионе.

Ранее сообщалось, что ученые решили улучшить генетику северных оленей и вести селекцию животных на более высоком уровне, отбирая качественных особей на стадии эмбриона. Для этого в том числе планируется замораживать семя оленей и использовать метод искусственного оплодотворения.

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