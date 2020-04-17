Ямал начал поставлять за границу оленьи субпродукты

Ямало-Ненецкий автономный округ начал поставлять за границу оленьи субпродукты — так называемые беонские отходы, получаемые во время переработки оленины. Об этом сообщила генеральный директор предприятия-поставщика «Сибирский олень» Юрия Ермолаева, передает ТАСС.

Первым получателем стала Германия — туда направили 1,5 тонны продукции. Ермолаев уточнил, что для иностранных партнеров это был первый опыт сотрудничества с Россией и работы с продукцией, полученной от северного оленя. Получатели «высоко оценили качество продукции», и в следующем году объем поставки планируется увеличить.

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Поставка за границу оленьих субпродуктов также стала первой как для Ямала, так и для оленеводческих регионов России.

На предприятии также уточнили, что беонские отходы — это легкие, трахеи и прочие субпродукты оленя, которые непригодны для питания человека. Немецкая сторона будет производить из них корма для животных.

В декабре 2019 года стало известно, что предприниматель из Салехарда разработал специальную аптечку для оленей, которая содержит антибиотики и хирургические инструменты из нержавеющего металла. Одна аптечка рассчитана на стадо из 300 оленей, но оленеводы смогут сами доукомплектовать ее или докупить закончившиеся препараты. Один набор стоит 16 тысяч рублей с учетом доставки.

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