Мальчик остался с дырой в голове после нападения агрессивного лебедя

В английском городе Фрум, графство Сомерсет, восьмилетний мальчик остался с кровоточащей дырой на макушке после нападения лебедя. Об этом сообщает газета The Sun.

Джейкоб Грегори (Jacob Gregory) купался в реке, когда на него напал крупный лебедь. «Джейкоб резвился в воде на надувном круге вместе с ребятами, — вспоминает его 27-летняя мать Софи Холл (Sophie Hall). — Откуда ни возьмись появился лебедь и подлетел к нему. Птица размахивала крыльями и клевала его. Из его головы полилась кровь».

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Холл вместе с партнером ринулись в воду в одежде, чтобы отогнать от мальчика агрессивную птицу. «Мы вытащили Джейкоба из воды и пришли в ужас, увидев его окровавленную голову, — пожаловалась мать. — После того как мы отпугнули лебедя, он напал на другую отдыхающую».

Пострадавшего мальчика отвезли в больницу, где ему обработали рану и прописали лечение. Со слов матери, сын гордится тем, что пережил атаку птицы, и с радостью делится этой историей с окружающими. «Он уже пришел в себя, но, очевидно, теперь он боится лебедей», — подчеркнула Холл.

В прошлом году на видео попало, как в украинском городе Херсоне лебедь напал на купающегося в озере человека. Неизвестный зашел в озеро и несколько раз окунулся в воду с головой. В это время к нему сзади подплыл агрессивный лебедь и принялся клевать его, прогоняя из водоема.

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