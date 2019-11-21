Агрессивный лебедь едва не утопил пса на глазах у хозяйки

Лебедь напал на пса в одном из парков Китая и едва не утопил его в пруду. Об этом сообщает Daily Star.

В пятницу, 15 ноября, жительница Китая по фамилии Чжан гуляла со своим золотистым ретривером Сиши (Xishi) у озера в городе Чэнду. Женщина снимала на видео, как ее питомец плескается в воде, когда на него напал агрессивный лебедь.

На кадрах видно, как птица набрасывается на пса, пытаясь утопить его. Она клюет собаку и бьет крыльями по морде. Напуганный пес пытается уплыть от противника, однако птица преследует его. В конце концов, ему удается подплыть к берегу и выбраться к хозяйке.

Чжан сообщила, что животные не пострадали, и это уже не первая схватка Сиши с агрессивным лебедем. Эта же птица уже нападала на пса в этом году. Женщина думает, что собаке еще не раз предстоит отбиваться от лебедя.

Ранее сообщалось о медведе, который загрыз пса прямо на глазах у хозяев. Он забрался во двор частного дома и набросился на сторожевую собаку. Охотоведы хотели поймать агрессивного хищника, но он больше не появлялся в жилом районе.

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