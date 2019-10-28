В России медведь загрыз домашнего пса на глазах у хозяев

В городе Кемь, Карелия, медведь убил собаку на глазах его хозяев. Об этом сообщается в паблике «КЕМЬ iNFO» во «ВКонтакте».

В ночь на 25 октября медведь забрался во двор жилого дома, долго ходил по территории, после чего напал на сторожевого пса. Семья пыталась спасти питомца, однако хищник не реагировал на действия людей. Когда кровожадный зверь скрылся с участка, пес уже был мертв.

«Наш младший член семьи Мухтарчик мужественно сражался сегодня ночью во дворе с медведем, — рассказали хозяева собаки. — Все видели своими глазами, но ничем не смогли помочь».

Охотоведы решили поймать медведя, спрятавшись в засаде, однако зверь больше не появился. Отмечается, что в Кеми медведи нередко встречаются в районе рыбзавода, городского кладбища и АЗС Роснефть.

В октябре сообщалось, что в Углегорском районе Сахалинской области медведь проник на территорию компании «Углегорскуголь» и убил огромного сторожевого пса на глазах у женщины-охранника. Зверя спугнул шум полицейской машины, которая прибыла по вызову через несколько минут. Хищник скрылся в ближайшем лесу.

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