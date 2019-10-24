Медведь отомстил стрелявшему в него охотнику

Житель Кемеровской области погиб в результате нападения медведя. Об этом сообщает газета «Кузбасс».

По данным издания, 65-летний мужчина столкнулся с хищником во время охоты. Спастись бегством не удалось, а для защиты у него была только мелкокалиберная винтовка. Судя по всему, он несколько раз выстрелил из нее, однако пули не причинили медведю существенного вреда и лишь разозлили его. Зверь набросился на мужчину и убил его.

Вечером сын охотника отправился искать пропавшего отца вместе с приятелем. Они прошли по его следам и тоже встретили медведя. Мужчины дважды выстрелили в хищника, забрались на дерево и позвонили в деревню. Подмоги пришлось ждать до трех часов ночи, когда за ними приехал односельчанин на тракторе. Лишь после этого они смогли спуститься с дерева.

23 октября охотоведы обнаружили застреленного медведя и тело погибшего. По факту смерти охотника начата доследственная проверка.

В сентябре на Сахалине медведь убил сторожа рыболовецкого стана Смирныховского района. Раненого жителя села Быков Долинского района обнаружили сотрудники местного нефтеперерабатывающего завода. Мужчина умер по дороге в больницу.

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