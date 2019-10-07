Голодный медведь отгрыз руку 50-летней россиянке

В Хилокском районе на юго-западе Забайкалья медведь убил 50-летнюю женщину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным единой диспетчерской службы района, труп женщины нашли в воскресенье, 6 октября, в ста километрах от села Тэрэпхэн. Хищник отгрыз россиянке руку и оставил на ее теле рваные раны. Администрация района подтвердила факт нападения медведя на человека.

Прибывшие на место следователи выясняют причины произошедшего.

По данным агентства, медведи стали чаще появляться в населенных пунктах Забайкалья из-за плохого урожая грибов, ягод и орехов.

В сентябре на Сахалине медведь убил сторожа рыболовецкого стана Смирныховского района. Раненного жителя села Быков Долинского района обнаружили сотрудники местного нефтеперерабатывающего завода. Мужчина умер по дороге в больницу.

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