Медведь остался без орешков, пришел в город и покалечил четырех человек

В японском городе Уонума, префектура Ниигато, медведь серьезно ранил четырех человек. Об этом сообщает NHK.

В результате нападения, которое произошло в жилом районе города, пострадали три женщины и мужчина. ТАСС уточняет, что состояние одной из раненых женщин оценивается как тяжелое.

На кадрах, снятых видеорегистратором проезжающей машины, медведь оставляет свою жертву на полу гаража и выскакивает на улицу. Водитель рассказал, что зверь поцарапал машину когтями и убежал.

По его словам, длина медведя составляла не менее 1,5 метров. Он отметил, что иногда этих животных замечали в окрестных горах, однако прежде они никогда не заходили в жилые районы Уонумы.

Этой осенью медведи пять раз нападали на людей в префектуре Ниигато. 25 сентября хищник причинил серьезные ранения спортсмену, совершавшему пробежку в городе Минамиуонума, а спустя неделю медведь несколько раз укусил мужчину, который садился в автомобиль возле дома.

Нападения медведей могли участиться из-за нехватки буковых орешков, пишет газета The Mainichi. В поисках пропитания с гор спустились крупные животные и вытеснили обитавшую в предгорьях молодь в населенные районы префектуры.

На острове Хонсю, где располагается Ниигата, встречаются гималайские медведи с черной шерстью и белым пятном на груди. Длина самцов этого вида составляет 150—170 сантиметров, а вес — от 120 до 140 килограммов, самки заметно мельче.

В 2018 году сообщалось, что в окрестностях японского города Хиросаки, префектура Аомори, медведь напал на человека. Мужчина бросился наутек, но поскользнулся и упал на землю. Поняв, что от хищника не скрыться, он ударил его кулаком по носу.

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