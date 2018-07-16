Японец подрался с медведем и обратил его в бегство

В окрестностях японского города Хиросаки, префектура Аомори, медведь напал на человека. Об этом сообщает издание Soranews24.

44-летний мужчина, столкнувшийся с животным, утверждает, что допоздна работал в яблоневом саду. По его словам, сначала из кустов вышли два медвежонка. Он не поверил своим глазам, однако решил отойти подальше. Вслед за детенышами появился взрослый медведь.

Зверь заметил японца и направился к нему. Мужчина бросился наутек, но поскользнулся и упал на землю. Поняв, что от медведя не скрыться, он ударил его кулаком по носу. Животное тут же развернулось и побежало прочь. Медвежата последовали за ним.

Хотя человек не пострадал, местный охотничий клуб добивается разрешения на отлов хищника. Его участники полагают, что медведь может представлять угрозу для учеников школы, находящейся в 800 метрах от места нападения.

В горных областях острова Хонсю, где располагается Хиросаки, встречаются гималайские медведи с черной шерстью и белым пятном на груди. Длина особи, совершившей нападение на японца, составляла около метра.

В 2016 году сообщалось, что в Японии каждый год фиксируется от 60 до 80 случаев нападений медведей на людей. В большинстве из них пострадавшие получают ранения различной степени тяжести.

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