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Японский пенсионер-каратист отбился от напавшего на него медведя

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Житель японского города Яманаси 68-летний каратист Хирохито Миягава отбился от напавшего на него медведя. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает телеканал FNN.

Отмечается, что Миягава находился на работах в поле, когда на него набросился хищник. По мнению мужчины, медведь был около 1,6 метра ростом. Заметив приближающегося зверя, японец несколько раз ударил его ногами. Пенсионер, который работал тренером по карате, использовал бойцовские приемы.

Как сказал Миягава, сначала он нанес удар по животу, а после в грудь медведя. После этого зверь отступил и убежал в горы.

В апреле 2015 года стало известно, что 75-летний американец Карл Мур (Carl Moore) вступил в схватку с медведем, чтобы защитить от него своих животных.

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