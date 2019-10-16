Из жизни
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Россиянам пообещали теплый ноябрь
Авиабилеты «Победы» резко подорожают
Назван город с самым дорогим хлебом в России
Черчесов поправил заговорившего об игроках-миллионерах Соловьева
Россиянам начнут пересаживать органы от животных
Подсчитан ущерб экономике от травм россиян на работе
Украина сообщила о погибших в Донбассе военных
Шведы потратили миллионы евро на поиск российской подлодки и нашли сломанный буй
В ООН рассказали о пытках Ассанжа
Новости партнеров

Голодный медведь растерзал огромного пса на глазах у россиянки

Перейти в «Мою Ленту»

В Углегорском районе Сахалинской области медведь проник на территорию компании «Углегорскуголь» и убил огромного сторожевого пса на глазах у женщины-охранника. Об этом сообщает местная газета «Углегорские новости».

В ночь на воскресенье, 13 октября, сторож осматривала территорию и увидела, как на собаку напал медведь. Женщина испугалась и закричала, отчего хищник отбежал в сторону. Россиянка бросилась к телефону и вызвала полицейских.

Вскоре медведь вернулся к мертвому псу, протащил его несколько метров и бросил. Зверя спугнул шум полицейской машины, которая прибыла по вызову через несколько минут. Хищник скрылся в ближайшем лесу.

По словам районных лесничих, если медведь вновь появится в городе и будет представлять угрозу жителям, его придется застрелить. Как правило, медведи приходят в населенные пункты в поисках еды, если ее не хватает в их естественной среде обитания.

Ранее в октябре сообщалось, что в Хилокском районе на юго-западе Забайкалья медведь убил 50-летнюю женщину. Хищник отгрыз россиянке руку и оставил на ее теле рваные раны.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Углегорске медведь задрал огромного сторожевого пса
Голодный медведь отгрыз руку 50-летней россиянке
Россиянка наткнулась на медведя по пути на работу и спряталась от него на заводе
Медведь растерзал российского сторожа
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0114 октября

«Пиво можно найти даже в кладовке на работе»

История москвича, который перебрался в Германию и не пожалел
08:39Сегодня

Мужчина едва не выбросил полмиллиона евро в мусорное ведро

07:02Сегодня

60-летний бывший солдат попробовал быть женщиной и передумал

05:00Сегодня

Восьмилетний рыбак поймал смертоносную акулу весом 314 килограммов

Из жизни00:0611 октября

Двенадцать друзей Дамира

Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
02:03Сегодня

Странный привкус вина оказался симптомом смертельной болезни сердца

20:4515 октября

Бутылка с посланием для умершей девочки проплыла больше 1500 километров

19:3215 октября

Супруги развелись после 21 года брака и написали рекомендации друг на друга

Из жизни00:03 8 октября

«Чем больше новостей из дома, тем меньше хочу вернуться»

История россиянки, которая переехала в Африку и сбежала оттуда в Испанию
18:3115 октября

Ребенок заставил умную колонку делать за него домашние задания

17:3815 октября

Мужчина выиграл в лотерею шестизначную сумму и продолжил работать

17:0015 октября

Пьяный россиянин в третий раз угнал ассенизаторскую машину и поехал к любимой

Россия
Россиянам начнут пересаживать органы от животных
Паша ЛапушкинСтеклянный мальчик
Девятилетнего Пашу Лапушкина спасет срочная операция. Нужна ваша помощь
Нежелание россиян работать в школах объяснили
«Это самое опасное, что сейчас существует в России»
Как депутаты Госдумы узнали все о наркотиках, закладках и даркнете
Россияне стали чаще жертвовать на благотворительность
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»
Как убийство 9-летней девочки потрясло Россию: репортаж из охваченного яростью Саратова
Россиянам пообещали теплый ноябрь
Все материалы
Мир
Шведы потратили миллионы евро на поиск российской подлодки и нашли сломанный буй
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
В ООН рассказали о пытках Ассанжа
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
НАТО предрекли распад в случае переизбрания Трампа
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
Конгресс США отложил голосование по импичменту Трампа
Все материалы
Бывший СССР
19-летняя украинка избила сына и сбежала на свидание
Пограничные отношения
Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
Донбасс обвинил Украину в подмене понятий
Украинский тупик
Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
На Украине решили ввести двойное гражданство
Колесо Майдана
Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
Раскрыта роль пенсионеров КГБ в убийстве Александра Захарченко
Все материалы
Экономика
Назван город с самым дорогим хлебом в России
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Подсчитан ущерб экономике от травм россиян на работе
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
В российской рыбе не отыскали паразитов
Богатыри и граффити — новое слово в банкинге
Промсвязьбанк выбрал стрит-арт для оформления своих офисов
Десять человек стали призерами конкурса «#стирателивкино»
Все материалы
Силовые структуры
Росгвардия вооружится детекторами лжи
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
В России повторяется история «пьяного мальчика»: 6-летнего Ваню пытаются сделать виновным
Сына экс-судьи отправили под арест за избиение россиянина до смерти
Ксения КаторгинаРоссиянку убили на Урале ради ее автомобиля
Женщину обманом выманили на встречу. В расправе заподозрили цыган и мигрантов
Полковник-миллиардер Захарченко намекнул на «заказчиков» уголовного дела
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские полицейские испугались пенсионной реформы и массово уволились
Все материалы
Наука и техника
Раскрыты катастрофические последствия глобального оледенения
Подписание договора о ненападении между СССР и Германией. Москва, 23 августа 1939 года«Сталин был уверен в неизбежности войны»
Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую
Открыто средство против смертельного инфаркта
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
Объяснена слабость юзеров к хранению неудачных фотографий на смартфоне
Пинаем дальше
Что творится за кулисами большого футбола: обзор FIFA 20
Россия подготовится «закупорить» Балтийское и Черное моря
Все материалы
Спорт
Черчесов поправил заговорившего об игроках-миллионерах Соловьева
Это пять!
Сборная России разгромила Кипр. Черчесов вывел команду на Евро-2020
Нурмагомедов заявил о невозможности оставаться непобедимым
Александр Усик (слева) и Чезз УизерспунТанцующий убийца
Усик дебютировал в супертяжелом весе и уничтожил Уизерспуна. Бой за титул будет жарким
Ягудин раскрыл подробности госпитализации Тотьмяниной
Алена Леонова«Перегрузка больше, чем у космонавта»
Фигуристки рискуют стать инвалидами из-за сложных прыжков. Зачем они все равно это делают?
Мбаппе отказался от зарплаты в 50 миллионов евро в год
Все материалы
Культура
Роман о Донбассе, полковниках ВСУ и русских офицерах получил премию «Ясная Поляна»
Спектакль «Далеко отсюда» театра LiquidTheatreКак большие
Эти российские театры делают вид, что они современны и независимы. Почему это не так?
Волочкову возмутил спектакль Серебренникова с обнаженными артистами
Галактика в опасности
Этот российский фильм 6 лет снимают на бюджетные деньги. Он стоит миллиард и не окупится
Бывший муж пойманной с кокаином актрисы Бочкаревой объяснил ее неявку в суд
Главная новая музыка
Хип-хоп-хулиган из Детройта, нуарные герои «Твин Пикс» и томная Луна
Диджей Smash простил 2 миллиона рублей избившему его экс-депутату
Все материалы
Интернет и СМИ
Конкурент Малышевой поставил в один ряд каннибализм и гей-брак
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
Отец случайно показал порно сыну и получил нагоняй от жены
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
Фотографии Путина заполонили первые полосы саудовских газет
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Корчевников показал фото из Киева и попросил денег
Все материалы
Ценности
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на прием на тук-туке
«Принц из сказки, проклятый злой феей»
Коллекция любовниц и миллионы на рабах: роскошная жизнь Леопольда II
Россиянку назвали самым красивым ребенком в мире
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Найден двойник Ким Кардашьян
«С ним было опасно оставлять любую женщину»
Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
Названа женщина с идеальной внешностью
Все материалы
Путешествия
Работники аэропортов рассказали о самых необычных находках в багаже людей
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Отчаянная пенсионерка бросилась в воду во время круизного путешествия и погибла
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Российских туристок приняли за проституток в аэропорту и отправили домой
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Туристы случайно пересекли границу и оказались в тюрьме
Все материалы
Из жизни
Голодный медведь растерзал огромного пса на глазах у россиянки
Черная смерть
Этот народ пытаются сжечь в джунглях. Но он не готов исчезнуть с лица земли
Мужчина едва не выбросил полмиллиона евро в мусорное ведро
«Пиво можно найти даже в кладовке на работе»
История москвича, который перебрался в Германию и не пожалел
60-летний бывший солдат попробовал быть женщиной и передумал
Двенадцать друзей Дамира
Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
Восьмилетний рыбак поймал смертоносную акулу весом 314 килограммов
Все материалы
Забытые концепт-кары: BMW Hurrican
BMW без «ноздрей» и со швейцарским паспортом
Проверяем новый Porsche 911 дорогами Калининграда
Быстро рассматриваем, знакомимся и едем на спорткаре нового поколения
Календарь «Мисс тюнинг-2020»
13 горячих фотографий, которые мы ждали целый год
Из Москвы в Брест на кроссоверах Jeep
Тысяча километров на Джипах в честь тысячелетия Бреста
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
К приезду Путина в ОАЭ машины сопровождения замаскировали под ДПС
На продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104
Все материалы
Дом
Раскрыты основные мошеннические схемы с жильем в Москве
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
Застройщик выселил бездомных из приюта ради элитного ЖК
«Это отдельный микромир»
Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
В России снизили ставку по ипотеке для покупателей больших квартир
«Ужасно! Невозможно провести там и ночь»
Эта страна получила от России миллиарды долларов. Ее улицы все равно превращаются в руины
Названа неучтенная опасность новой платежки за ЖКХ
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
В Белгородской области улучшат работу служб занятости
Сбербанк и Microsoft будут обучать роботов для работы в банке
Все материалы