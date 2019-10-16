Голодный медведь растерзал огромного пса на глазах у россиянки

В Углегорском районе Сахалинской области медведь проник на территорию компании «Углегорскуголь» и убил огромного сторожевого пса на глазах у женщины-охранника. Об этом сообщает местная газета «Углегорские новости».

В ночь на воскресенье, 13 октября, сторож осматривала территорию и увидела, как на собаку напал медведь. Женщина испугалась и закричала, отчего хищник отбежал в сторону. Россиянка бросилась к телефону и вызвала полицейских.

Вскоре медведь вернулся к мертвому псу, протащил его несколько метров и бросил. Зверя спугнул шум полицейской машины, которая прибыла по вызову через несколько минут. Хищник скрылся в ближайшем лесу.

По словам районных лесничих, если медведь вновь появится в городе и будет представлять угрозу жителям, его придется застрелить. Как правило, медведи приходят в населенные пункты в поисках еды, если ее не хватает в их естественной среде обитания.

Ранее в октябре сообщалось, что в Хилокском районе на юго-западе Забайкалья медведь убил 50-летнюю женщину. Хищник отгрыз россиянке руку и оставил на ее теле рваные раны.

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