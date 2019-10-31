Бездомные собаки растерзали трех кенгуру в зоопарке

В Ереване, Армения, стая бездомных собак растерзала в городском зоопарке трех кенгуру. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители пресс-службы зоопарка сообщили, что пять-шесть бродячих собак забрели на территорию рано утром в четверг, 31 октября. Они напали на трех красношейных кенгуру и смертельно ранили их. Погибшие кенгуру поселились в зоопарке в 2018 году, их прислали из Молдавии.

По словам работников зоопарка, на помощь экзотическим животным оперативно прибыли ветеринары и биологи, однако спасти кенгуру не удалось. Трех собак поймали, их планируют передать работникам центра по нейтрализации бродячих животных.

По данным агентства, в 2011 году бродячие собаки уже нападали на живущих в зоопарке животных.

Мэрия Еревана ведет работы по укреплению ограждений зоопарка.

Информационный сайт Sputnik Армения сообщает, что за 2018 году в Ереванском зоопарке по разным причинам погибли зебра, медведь, крокодил, безоаровый козел и тигр. Сотрудники зоопарка обвиняют директора учреждения в некомпетентности.

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