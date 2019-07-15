Посетители зоопарка забросали панду камнями

Посетители Пекинского зоопарка швыряли камни в большую панду, чтобы заставить ее двигаться. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Женщина, ставшая свидетельницей издевательств над пандой, сняла происходящее на видео и опубликовала в социальной сети Weibo. По ее словам, за 30 минут она увидела двух человек, пытавшихся камнями разбудить животное.

Зоопарк заверил, что панда по кличке Мэн Да, которая привлекла внимание хулиганов, не пострадала. Она продолжает есть, двигаться и играть так же, как обычно.

В 2018 году сообщалось об аналогичном инциденте, который произошел в заповеднике «Долина панд» в провинции Шэньси. Туристов, которые швыряли камни в животных и игнорировали замечания сотрудников, выгнали из заповедника и запретили возвращаться.

До 2016 года большая панда считалась исчезающим видом. Животное является символом Китая и находится под защитой государства.

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